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Çığlıklarını herkes duydu! Canlı yayında korkunç trafik kazası

AFYONKARAHİSAR’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın, canlı yayın sırasında yaşandığı ortaya çıktı. Yaralılardan biri sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı esnada meydana gelen kazada araç içerisinde yaşanan korku ve panik anı, yüzlerce kişi tarafından canlı izlendi.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Çobankaya rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobankaya köyünden Şuhut istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Ç. idaresindeki 35 GT 812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Mustafa Ç., Tülin A., Ümmühan A. ve Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve jandarma trafik ekiplerini aramasının ardından olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan hava ambulansı karayoluna indi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Ümmühan A. olay yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Görüntü çığlıklarla son buluyor
Kazanın, yaralılardan biri sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada yaşandığı ortaya çıktı. Görüntüde, araç içerisinde oyun havası çaldığı ve otomobil içerisindekilerin hayli mutlu oldukları görülüyor. Şoför Mustafa Ç.’nin önündeki kamyonu solladıktan sonra bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce bariyerlere çarptığı, ardından aracın devrildiği gözleniyor. Kaza esnasında araç içerisinde yaşanan korku ve panik de görüntülere yansıyor.

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