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Ermenistan neden saldırıyor? İşte perde arkası

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı son günlerde yaptığı askeri saldırıların arkasında PKK planı olduğunu söyledi. Oğan, Ermenistan'ın ASALA'yı PKK'nın da yardımıyla yeniden canlandırarak bölgeyi terörize etmeyi amaçladığını ifade etti.

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Ermenistan'ın bölgede düşük yoğunluklu çatışma stratejisi yürüttüğünü söyledi. Azerbaycan'ın hem askeri açıdan hem de nüfus açısından Ermenistan'ın çok üstünde bir ülke olmasına ve gireceği askeri bir mücadelede kaybedeceğini bilmesine rağmen bölgede düşük yoğunluklu bir çatışma stratejisi yürüttüğünü ifade eden Oğan, bu stratejinin temelinde de PKK yapılanması olduğunu anlattı.

Haber Global'de katıldığı canlı yayında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını değerlendiren Oğan, Ermenistan'ın bölgedeki Ermenileri ülkeye topladığını ifade etti. Ermenistan'ın ASALA'yı yeniden canlandırarak PKK'ya da bölgede yeni bir Beka Vadisi vaat ettiğini söyleyen Oğan, PKK'ya Dağlık Karabağ'da Kızıl Kürdistan adıyla bir devletçik kurdurulmak istendiğini kaydetti.

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