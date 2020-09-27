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Esra Erol'da rezalet! Çocuğunun babası komşusu çıkan kadın canlı yayında 'elhamdülillah' diye sevindi

ATV'de Esra Erol'un programında kocasını aldatıp komşusundan çocuk doğurduğu iddia edilen kadın, DNA testi sonucu çocuğu komşusundan çıkınca "Şükür elhamdülillah" diye sevinip güldü...

Türkiye bu rezilliği de gördü. ATV ekranlarında Esra Erol'un programında bir kadın, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulundu.

Canlı yayın sırasında DNA testi sonuçlarını açıklayan Esra Erol, kadının eşine çocuğun biyolojik babası olmadığını söylemesi üzerine, "Nasıl yani, kim babası" tepkisini aldı.

Kadın ise "Ben biliyordum zaten. Şükür elhamdülillah diyorum" ifadeleriyle sevindiğini söyledi.

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