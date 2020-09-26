Resulayn’da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi ve itfaiye sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.