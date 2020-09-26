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Trabzon'da fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları bu şekilde gizlemişler

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ahlak Masası ekipleri tarafından bir otele düzenlenen baskında fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçit dikkat çekti.

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir otele operasyon düzenlendi.

Ekipler, otelde yaptıkları incelemede kalorifer peteğinin arkasında gizli bir bölme olduğunu belirledi. Gizli bölmede saklanan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

Kadınların yanı sıra otel işletmecileri F.B. ve H.İ. de gözaltına alındı.

Otel işletmecileri hakkında fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından işlem yapıldı. Kadınların ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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