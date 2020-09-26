BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
MEDYA

Arka Sokaklar 559. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 559. yeni bölümüyle 2 Ekim 2020 Cuma akşamı Kanal D'de olacak. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 559. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 2 Ekim 2020 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna'da askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi öldü
Fatih Karagümrük, Başakşehir'i depresyona soktu
Batman Valisi Şahin'den Diyarbakırlı çiftçilere anız yakma tepkisi
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Birçok aktör olumlu karşıladı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
Fahrettin Altun'dan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 19. bölüm 2. fragmanı
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislerle tartıştı
Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı
Magandanın görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı
Cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı mı ne zaman belli olur?
Kahramanmaraş'ta Kur'an kursunda çocuğa şiddet iddiası
MHRS randevu alma ekranı TC ile kayıt olma