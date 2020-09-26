BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 66. yeni bölümüyle 1 Ekim 2020 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 1 Ekim 2020 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna'da askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi öldü
Fatih Karagümrük, Başakşehir'i depresyona soktu
Batman Valisi Şahin'den Diyarbakırlı çiftçilere anız yakma tepkisi
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Birçok aktör olumlu karşıladı
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
Fahrettin Altun'dan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hekimoğlu 19. bölüm 2. fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislerle tartıştı
Magandanın görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı
Kahramanmaraş'ta Kur'an kursunda çocuğa şiddet iddiası
Cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı mı ne zaman belli olur?
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislerle tartıştı
MHRS randevu alma ekranı TC ile kayıt olma