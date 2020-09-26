Magandanın görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde; 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi tepkiye neden oldu.

Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen kimliği belirsiz sürücünün bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılır tavanını kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti.

Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü.

Sosyal medyada görüntüleri izleyenler, eleştirilerde bulunarak sürücüye tepki gösterdi.