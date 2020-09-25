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Emeklinin maaşını böyle çaldı

ADANA’da bir emeklinin ATM’den çektiği 2 bin lira parasını alıp kaçan zanlı, kıyafet alıp eğlendikten sonra polis tarafından yakalanınca, “Paranın bin lirasını harcadım, geriye kalan ise benim kötü gün param veremem” dediği öğrenildi. Kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı

Alınan bilgiye göre, emekli noter katibi İdris Zorlu (75), maaşının 2 bin lirasını çekmek için merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’ndaki ATM’ye gitti. Zorlu, parasını almaya hazırlandığı sırada arkasına gelen bir kişi beklemeye başladı.

Zorlu para çekmek için işlemlerini yaptıkça o da yaşlı adama adım adım yaklaştı. Tam ATM parayı verince zanlı Zorlu’dan önce parayı alıp kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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