BIST 1.120
DOLAR 7,62
EURO 8,89
ALTIN 457,49
MEDYA

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı

Sen Çal Kapımı dizisi 12. yeni bölümüyle 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta olacak. Sen Çal Kapımı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sen Çal Kapımı 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Hajduk Split UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul'da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı
Şanlıurfa'da trafik kazası geçiren hemşire hayatını kaybetti
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Eylül 2020)
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 33. bölüm fragmanı
Çukur 97. bölüm 2. fragmanı: 4. sezon 4. bölüm
Esra Erol DNA sonuçlarını ATV canlıda açıkladı mı? Bebeğin babası komşu Cengiz mi?
Çatı Katı Aşk 12. bölüm fragmanı
Emre Kongar'dan büyük gaf! Afrin, Kuzey Irak'taymış
Walison Fonseca eşi ve kızının instagram halleri fena! Walison'un fimleri neler?
Erkan Mumcu: Siyasetin dışına itildim
Mehmet Yalçınkaya oğulları Emre ve Utkan kimdir?