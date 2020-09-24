Erkan Mumcu: Siyasetin dışına itildim

Eski ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş ile 40 programına konuk oldu. Mumcu, özel hayatından siyasi yaşantısına birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Erkan Mumcu, "Siyaseti neden bıraktınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben siyaseti bıraktığımı düşünmüyorum. Ben siyasetteyken de siyaseti daha çok düşünülen bir şey olarak yaptım. Başardıklarım da başaramadıklarım da aslında bununla izah edilebilir. Bugün de ben siyasetin dışında olduğumu düşünmüyorum. Ama soru şuysa, 'Aktif siyaseti neden bıraktınız?' ise soru, ben siyaseti bırakmadım siyasetin dışına itildim. 'Siyaset beni bıraktı' demem daha dürüst bir cevap olur."