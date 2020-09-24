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Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün Neslican Tay'ı oynayacağı iddialarına sert tepki

Neslican Tay'ın hayatını konu alan Demir Kadın Neslican filmi için genç kadını Neslihan Atagül Doğulu canlandıracağı iddia edildi, eşi Kadir Doğulu bu iddialara ateş püskürdü.

 Geçtiğimiz günlerde tek bacağı kesilen ve hayatın içinde olmaya devam eden, mücadeleci, pozitif kişiliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Neslican Tay’ın hayatını anlatan bir filmin çalışmalarının yapıldığı duyuldu. Filmde Neslican’ı da Neslihan Atagül’ün oynayacağı şeklinde haberler bir anda medyada yer almaya başladı. 

Ancak durumun apayrı olduğu, Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’nun yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül Doğulu'nun projeyi geri çevirse de bir şekilde tam tersi bir algı yaratıldığını dile getirdi. PR materyali yapılan eşinin kullanıldığını açıklayarak tepki verdi.

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