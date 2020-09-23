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Best model birincisi Onur Seyit Yaran'ı arkadaşı vurdu işte o an

İSTANBUL'da Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, omzundan yaralanan Yaran, hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta meydana geldi. Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada, arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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