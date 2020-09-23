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SAĞLIK

Keçiören Hastanesi'ndeki olayın detayları! Doktor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Saldırıya uğrayan ekipteki doktor o anları anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam yakınlarını kaybeden hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunduğu Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Bakan Koca, burada yaşanan olayla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Koca, saldırı girişimi sırasında barikat kuran sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek, sohbet etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Keçiören EAH acil servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" dedi.

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