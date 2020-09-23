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MEDYA

Masumlar Apartmanı 2. bölüme Han'ın çöp toplama sahnesi damga vurdu

Masumlar Apartmanı dizisi 2. bölümüyle 22 Eylül Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın 2. bölümünde Han'ın sırrı ortaya çıktı.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 2. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, ailenin en aklı başında görünen üyesi Han'ın geçmişinden kaynaklanan bir takıntısı herkesi şaşırttı. Şirket sahibi ve zengin bir karakter olan Han'ın, geceleri herkesten habersiz sokakta çöp topladığı ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı dizisi 2. bölümüyle sosyal medyada da en fazla konuşulan konu oldu. Dizi Twitter'da TT listesinde bir numarada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Han'ın çöp toplamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı. 

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