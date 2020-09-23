Masumlar Apartmanı 2. bölüme Han'ın çöp toplama sahnesi damga vurdu

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 2. bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, ailenin en aklı başında görünen üyesi Han'ın geçmişinden kaynaklanan bir takıntısı herkesi şaşırttı. Şirket sahibi ve zengin bir karakter olan Han'ın, geceleri herkesten habersiz sokakta çöp topladığı ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı dizisi 2. bölümüyle sosyal medyada da en fazla konuşulan konu oldu. Dizi Twitter'da TT listesinde bir numarada yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Han'ın çöp toplamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.