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MEDYA

Esra Erol 'Vallahi başımıza taş yacak' dedi! Cengiz- Esra Karakuş itirafları

Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile kaçmıştı. 4 aylık kızının da eşinden değil Cengiz'den olduğunu itiraf etmişti. 22 Eylül 2020 yayınına Esra Erol olay adam Cengiz'i çıkardı. Cengiz öyle itiraflar yaptı ki Esra Erol 'Vallahi bu kez başımıza taş yağacak' dedi.

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşmişti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken 'ahlaksızlığının' zirvesine çıktı. Ferdi Karakuş bu yüzleşmede küçük kızının kendisinden olmadığını öğrendi. Ferdi'nin 'abim, babam gibi' diyerek sürekli evlerinde konuk ettiği komşusu Cengiz ise salı günü ekrana çıktı. Cengiz'in pişkinlikle yaptığı ahlaksız itiraflar karşısında Esra Erol 'Vallahi bu kez başımıza taş yağacak' diyerek tepki gösterdi. 

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