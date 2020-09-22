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Gaziantep'te Suriyeli kuzenlerden 12 gündür haber alınamıyor

GAZİANTEP Şahinbey ilçesinde 11 Eylül'de evlerinden ayrılan Suriye uyruklu Hatice Hüseyin ile kuzeni Esra Hüseyin'den 11 gündür haber alınamıyor.

Anadolu Ajansı

Akdere Mahallesi'ndeki amcasının evine giden Esra Hüseyin (15) ile amcasının kızı Hatice Hüseyin (17), 11 Eylül'de akşam saatlerinde evden çıktı.

Suriye uyruklu aileler, kızlarından bir daha haber alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızlarının hayatından endişe eden aileler, çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.

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