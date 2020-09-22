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Rıdvan Dilmen ne dedi? NTV'deki olay FETÖ'cü açıklamaları gündem oldu

Rıdvan Dilmen, FETÖ bağlantısı olduğunu iddia ettiği birçok ismi canlı yayında açıkladı. Program sonrası Dilmen'in açıkladığı isimlerden İsmail Er, iddialarına ilişkin süreci yargıya taşıyacağını söylerken; İbrahim Seten ise Dilmen'i yalancılıkla suçladı.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında, "İsim isim; kimler vatan haini, kimler vatan sevdalısı açıklayacağım" demişti. Dilmen, Fenerbahçe-Hatayspor maçının ardından canlı yayında birçok isim hakkında iddialarda bulundu.

İsim isim açıklayan Dilmen, "Bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı diye eski hakem, daha önce MHK başkan yardımcılığı yapmış, benim de yakinen tanıdığım ve sevdiğim bir arkadaş MHK başkanlığına geldi. Ne olduysa, bir şey oldu. Ne oldu? Daha ilk hafta maçı oynandı. Hatta başlamadan önce başladı. 'Lig dizayn ediliyor', 'Ali Koç-Rıdvan Dilmen sezonu'; Levent Tüzemen, 'Eskiden ölenlere verilirdi, şimdi yaşarken Rıdvan Dilmen Sezonu yapalım' gibi gibi. İlk hafta bitti, geçen yıl 34. hafta boyunca hakem rezaletleri anlattılar. Yerle bir ettiler. Erman Hoca ve Ahmet Hoca dahil.

Zekeriya Alp, hakemler, kurullar derken bitti. Bir tane MHK Başkanı geldi. Diyelim ki, ben getirdim. Daha maçlar yeni başladı ya. Ne yaptı bu arkadaş? Hakemlik kariyerinde oyuncu olarak onun yönettiği maçta oynayanlar veya teknik adamlar, bu eleştiriyi yapanların, '(Serdar Tatlı) Adam değil' deme şansları var mı? Düzgün bir arkadaştır. Kimseyi de tanımam. Hayatımda 1 kere konuştuğum kimse yok komitede.

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