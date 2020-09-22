Ayyaşlara, terör artıklarına polislerimizi yedirmeyelim!

Arkadaşlar polisler bizim evlatlarımız. Güneydoğu'da PKK'nın siyasi ayağı tokat atınca ayaklanıyorduk, o tokatlar bizim suratımıza iniyordu. Bu çocuklar 24 saat uyumuyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanına lan diye hitap eden Can Ataklı'nın can güvenliği için çalışıyorlar didiniyorlar. Bu ülkenin polisi böyle bir polis, gelin bu kadar bizim için çile çeken çocuklarımıza sahip çıkalım. Ayyaşlara, terör artıklarına çocuklarımızı yedirmeyelim.