Ayyaşlara, terör artıklarına polislerimizi yedirmeyelim!
Can Ataklı bir gün evinde uyurken, mahalleden geçen bekçiler aracının camının açık kaldığını görüyor. Polis Ataklı'yı arıyor. Can Ataklı bunun üzerine upuzun bir yazı yazıyor. Kibar değillerdi, kibar olabilirlerdi bana iyi geceler bile dilemediler.
Arkadaşlar polisler bizim evlatlarımız. Güneydoğu'da PKK'nın siyasi ayağı tokat atınca ayaklanıyorduk, o tokatlar bizim suratımıza iniyordu. Bu çocuklar 24 saat uyumuyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanına lan diye hitap eden Can Ataklı'nın can güvenliği için çalışıyorlar didiniyorlar. Bu ülkenin polisi böyle bir polis, gelin bu kadar bizim için çile çeken çocuklarımıza sahip çıkalım. Ayyaşlara, terör artıklarına çocuklarımızı yedirmeyelim.