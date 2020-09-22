Fatih Altaylı'dan Ersin Düzen iddiası: Ayda 500 bin TL maaş alıyor

Türk futbolunda dün gece kaos ortamı vardı ekranlarda yer alan gazeteciler birbirine girdi. Rıdvan Dilmen'in 'Türk futboluna temiz eller yapılmalı' sözlerini destekleyen Fatih Altaylı, TRT Spor spikeri Ersin Düzen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Ersin Düzen ise Fatih Altaylı'ya sert çıkıştı.

''400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor''

Dün gece Bloomberg ekranlarında yayınlanan programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım' dedi.'