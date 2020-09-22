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Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü

NEVŞEHİR’de meydana gelen trafik kazasında ters yöne giren tırın otomobile çarpması sonrasında otomobilde bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.

İhlas Haber Ajansı

Alınan bilgilere göre, Nevşehir Güney Çevre Yolu’nda 200 metre ilerideki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride giren Vecdi Gök idaresindeki 06 FR 6924 plakalı tır ile Sadi Açıkgöz yönetimindeki 50 DF 079 plakalı otomobil çarpıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde otomobil sürücüsü Sadi Açıkgöz ve eşi Besime Açıkgöz’ün yaşamlarını kaybettiğini belirlendi.

Jandarma ve polis ekipleri tarafından kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken kazada hayatını kaybeden Sadi ve Besime Gök’ün torunu olduğu öğrenilen şahsın cenazeleri görmek istemesine jandarma ekipleri engel olurken genç adam sinir krizi geçirdi.

Jandarmanın güvenlik şeridi çektiği yol bir süre trafiğe kapatıldı. Tır şoförü göz altına alındı.

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