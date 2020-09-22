Rıdvan Dilmen Ersin Düzen için ne dedi? Ne biliyorsam söyleyeceğim

Türk spor camiası Rıdvan Dilmen, Fatih Altaylı ve Ersin Düzen'in açıklamaları ile sallandı. Bir çok ünlü ismi ifşa eden Rıdvan Dilmen, TRT Stadyum spikeri Ersin Düzen hakkında da 'ne biliyorsam söyleyeceğim' dedi.

Herkes Rıdvan Dilmen'in ne söyleyeceğini merak etti. Ancak Rıdvan Dilmen son açıklamalarında Ersin Düzen'e fazla yer vermedi. 21 Eylül'deki yayında Ersin Düzen hakkında bakın neler demişti...