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Keçi boynuz darbeleriyle araca böyle hasar verdi

ÇEKMEKÖY'de bir keçi park halindeki otomobile defalarca boynuzlarıyla vurarak zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Arıcı'ya ait 12 keçiden biri olan 'Fino' otlamaktan döndüğü park halinde otomobilde yansımasını gördü. Fino adlı keçi, Cihangir Parlak'ın otomobiline defalarca boynuz darbesi vurdu. Keçiyi yoldan geçen bir kişi kovaladı. 

Otomobilde hasar oluşurken araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Aracında 3 bin lira civarında hasar olduğunu belirten Cihangir Parlak, "Keçiyle bir imtihanımız oldu. Aracı da daha yeni yıkattım zaten. Keçi gelmiş kendi yansımasını görüyor, kendisiyle kavga ediyor. Çamurluktan ön kapıya kadar hasar vermiş" dedi.

Olaydan komşusunun haber vermesi üzerine bilgisi olduğunu belirten Parlak, "İşte bugün de yaptıracağız. Komşumuzun keçisi, başı boş kalmış. Tamam biz de keçiyi, hayvanları seviyoruz o ayrı bir konu. Ama şimdi nereden baksan 2-3 bin lira masrafı var. Şimdi bu masrafı kim ödeyecek" dedi.  Parlak, hasarın keçi sahibi tarafından karşılanmasını beklediğini ifade etti.

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