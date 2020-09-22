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EĞİTİM

EBA Çöktü! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitimine aracılık eden EBA sistemi çöktü. Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, "Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var" dedi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yaşanan yoğunluk sonrası çöktü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde, bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Hepinizin malumu, dünyanın çok büyük sitelerinde de kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor, belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde. Altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." yanıtını verdi.

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