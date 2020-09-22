BIST 1.095
DOLAR 7,64
EURO 8,99
ALTIN 468,92
GÜNCEL

'İç savaş' çıkışı sonrası gözaltına alındı iddiaları! Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay ses kaydı

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Türkiye'deki selefi derneklerinin iç savaşa hazırlandığını söyledikten sonra gözaltına alındığına ilişkin bazı haberler yayılmaya başlamıştı. Cübbeli Ahmet, yayınladığı ses kaydında olayı yalanladı. İstanbul Başsavcılığı Ünlü'yü ifadeye çağırdı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, daha önce söylediği iddiasını bir kez daha tekrarlayarak "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Ünlü'nün dün akşam gözaltına alındığı iddia edildi.

Cübbeli Ahmet ise bugün bir ses kaydı yayınlayarak "Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim" diye konuştu.

"Yanlış bilgilerle paniğe kapılmasınlar"

Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından yayınladığı ses kaydında şu ifadeleri kullandı: Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Aslında sizlere görüntülü bir şekilde ulaşmak isterdim. Yanımda bunu yapacak kimse yok. Çok kişi arıyor. İnsanları paniğe sokmamak adına ses kaydı almak istedim. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim. Arkadaşlarımız yanlış bilgilerle paniğe kapılmasınlar."

Savcılık bilgisine başvurmak üzere çağırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 26 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Gül'den 'Twitter mahkemesi' tepkisi: Bunlar adeta birer vesayet çağrıları
Bursa'da 20 bin konut kentsel dönüşümle yenileniyor
Bursa'da karantinada evden çıkan adama hapis şoku
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs şoku
UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev
ÖNCEKİ VİDEOLAR
28 Şubatçı Kemal Alemdaroğlu pişman değilmiş! Hayatını kararttığı kızların hesabını vermeyince...
Rıdvan Dilmen Ersin Düzen için ne dedi? Ne biliyorsam söyleyeceğim
Safiye kimdir Masunlar Apartmanı kim oynuyor?
Rıdvan Dilmen ne dedi? NTV'deki olay FETÖ'cü açıklamaları gündem oldu
Antalya'dan acı haber! Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu
Masumlar Apartmanı İnci kim Farah Zeynep Abdullah yaşı kaç?
Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü
Ortaokullar ne zaman açılacak MEB 2020 okul takvimi