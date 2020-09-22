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28 Şubatçı Kemal Alemdaroğlu pişman değilmiş! Hayatını kararttığı kızların hesabını vermeyince...

28 Şubat sürecinin baş aktörlerinden İstanbul Üniversitesi'nin eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, başörtülü kızlara üniversitenin kapısını kapatıp yüzbinlerce kızın eğitim hakkını gasp ettiği için hiç pişman olmadığını açıkladı. Bu sözler "28 Şubatçılar hiç akıllanmamış" dedirtti.

28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden sayılan ve 'başörtüsü yasakçısı' ve 'ikna odalarının mimar' olarak bilinen eski İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu Habertürk TV'de Kübra Par'a konuk oldu. Alemdaroğlu, genç kızlarla inançları yüzünden adeta savaş açtığı, okula girmelerine, eğitim alamamalarına engel olduğu için zerrece pişmanlık duymadığını söyledi. Alemdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

'Başörtüsü Türklük'ten uzaklaştırıyor'muş!

Yasakçı kafasının hala devam ettiğini gösteren Kemal Alemdaroğlu, kendi talimatıyla gerçekleşen çirkin uygulamalar, tarihe kara bir leke olarak geçen utanç tablosu görüntülerinden pişmanlık duymadı. Aynı Kemal Alemdaroğlu, başörtüsünün şu an serbest olmasını, başörtülü öğretmen ve öğrencilerin olmasını, büyükelçilerin olmasını Türklükten uzaklaşmak olarak gördüğünü söyledi.

Kübra Par'dan zorunlu açıklama

Programın sunucusu Kübra Par, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklasa yaptı. İşte o açıklama: Kemal Alemdaroğlu’nun başörtüsü yasaklarına ilişkin sözleri bugün sosyal medyada büyük gündem olmuş. Söz konusu program yeni değil, 21 Aralık 2017’de yapmıştık. Kemal Alemdaroğlu bugün de öyle düşünüyor olabilir, bilemiyorum ama yayının yeni olmadığının bilinmesinde fayda var. 

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