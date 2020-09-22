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DÜNYA

Çin'den mide bulandıran görüntü! Kanalizasyondan topladıkları yağla yemek yapıyorlar

Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) tüm dünyanın başına bela eden Çin'den mide bulandıran görüntüler geldi. Kanalizasyondan atık yağlar toplanıyor ve onlarla yeniden yemek yapılıyor...

ÇİN'den mide bulandıran görüntüler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün ana vatanı olan ve tüm dünyayı hasta eden Çin'de, kanalizasyonlardan toplanan bitkisel ve hayvansal yağ atıkları, düşük fiyatlarla restoranlara satılıp yeniden kullanılıyor.

Çinlilerin restoranların ve mezbahaların arkasındaki kanalizasyon borularında ve mazgallarda biriken hayvansal yağ topaklarını topladığı anlar kameraya yansıdı. O yağlar daha sonra işlemden geçirilip restoranlara ucuza satılıyor ve kullanılıyor. 

Mide bulandıran bu yönteme karşı da sert tedbirler alınırken, mide hastalıkları ve diyare (ishal) gibi birçok ciddi soruna yol açan bu uygulamaya devam edenleri, ölüm cezası ve ağır hapis cezaları bekliyor. Ancak insanlar bunu yapmaktan geri durmuyor. 

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