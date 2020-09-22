BIST 1.094
DOLAR 7,64
EURO 8,98
ALTIN 468,80
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çöken EBA'yla ilgili açıklama

EBA sistemi çöktü çok sayıda çocuk sisteme erişmekte sıkıntı yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bu bir taraftan iyi bir şey' dedi.

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaparken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:


- Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Dünyanın en büyük sitelerinde duraksamalar oluyor.


- Şu anda arkadaşlar çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek güçlenecek, her türlü tedbiri alıyoruz.

- Bu anlamda EBA Destek Merkezlerinin bugün itibarıyla 8668 oldu. Akşama kadar 9000 olur. Buralarda da rahat bir erişim imkanı olacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Gül'den 'Twitter mahkemesi' tepkisi: Bunlar adeta birer vesayet çağrıları
Bursa'da 20 bin konut kentsel dönüşümle yenileniyor
Bursa'da karantinada evden çıkan adama hapis şoku
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda koronavirüs şoku
UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çin'den mide bulandıran görüntü! Kanalizasyondan topladıkları yağla yemek yapıyorlar
'İç savaş' çıkışı sonrası gözaltına alındı iddiaları! Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay ses kaydı
Safiye kimdir Masunlar Apartmanı kim oynuyor?
28 Şubatçı Kemal Alemdaroğlu pişman değilmiş! Hayatını kararttığı kızların hesabını vermeyince...
Rıdvan Dilmen Ersin Düzen için ne dedi? Ne biliyorsam söyleyeceğim
Masumlar Apartmanı İnci kim Farah Zeynep Abdullah yaşı kaç?
Rıdvan Dilmen ne dedi? NTV'deki olay FETÖ'cü açıklamaları gündem oldu
Ortaokullar ne zaman açılacak MEB 2020 okul takvimi