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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'dan şaka gibi korona önlemi önerisi! Duyan inanamadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, korona yasaklarını eleştirirken, öyle bir korona önlemi önerdi ki "duyanlar acaba şaka mi yapıyor" diye bir kez daha dinlemek zorunda kaldı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipler Birliği ziyaretinde önerdiği koronavirüs önlemi komedi dizilerine taş çıkarttı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi oldukça ciddi bir şekilde dile getirdiği görüldü.

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmiyor. Kahvehanelerin açık olduğunu fakat vatandaşın oyun oynanmadığı için kahvehanelere gitmediğini savunan Kılıçdaroğlu şu öneride bulundu:

Pişpirik önerisine bak!

"Hangi önlemlerin alınması gerektiğine bakar, uzmanlara sorar. Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor.”

'Muhalefetin başından eksik olmayasın'

Kılıçdaroğlu'nun bu önerisine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan çok imalı bir cevap geldi. Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan Turan, "Sen çok yaşa @kilicdarogluk Muhalefetin başından eksik olmayasın!!!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Aydın Ünal, "Türkiye’de 400 binden fazla kahvehane varmış. Sahipleri, 1 çalışan, aileleri ve ortalama 12 müşteri deseniz; Kemal Kılıçdaroğlu 5 milyonun üzerinde bir kitlenin gönlünü okşuyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ise Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle dalga geçti. Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun videosunu, "SN KILIÇDAROĞLU KAĞIT ÖNERİNİZ TWETT ALEMİNİN ÇOK HOŞUNA GİTTİ. ISRARLA TAVLAYA’DA BİR ÇÖZÜM BEKLİYORLAR... ZARLARI VE PULLARI HER ATIŞDAN ÖNCE ÇAMAŞIR SUYUNA BATIRSALAR OLUR MU? AKILLARA ZİYAN ZEKÂNIZIN BUNA ÇÖZÜM BULACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK..." notuyla paylaştı. 

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