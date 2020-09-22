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Rıdvan Dilmen konuştu spor dünyası karıştı!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbol camiasından bazı isimlerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili attıkları tweetleri gündeme getiren Dilmen, spor yazarı İbrahim Seten'e "Ekibini topla. Defol git bu ülkeden" dedi. Dilmen'in İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdığı açıklamaları spor dünyasını sarstı. Birçok ismin geçtiği açıklamasında Dilmen, kendisine şeytan diyen Erman Toroğlu'na da dava açacağını açıkladı.

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