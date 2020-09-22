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Fatih Altaylı ve Ersin Düzen kapıştı! 500 bin tl maaş iddiası bomba

Rıdvan Dilmen'in futbol dünyasını sarsan açıklaması ile eş zamanlı bir açıklama da Fatih Altaylı'dan geldi.

Fatih Altaylı, Ercan Taner ve Ersin Düzen hakkında iddialarda bulundu. İki isimden Altaylı'ya tepki geldi. Altaylı'nın Ercan Taner ile yaşadığı tartışma sonunda her iki isim de birbirlerinin telefon numaralarını ifşa etti. Ersin Düzen ise Altaylı'ya "Yeter artık!" diyerek tepki gösterdi: "İftiralarını ispatlarsan bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek! Peki ya ispatlamazsan sen ne yapacaksın?"

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