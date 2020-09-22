BIST 1.096
DOLAR 7,67
EURO 8,98
ALTIN 468,83
YEREL

Kayseri'deki korkutan kaza güvenlik kameralarına yansıdı

KAYSERİ'de TIR ile otomobilin karıştığı kazayı gören işçiler, araçların alev alması sonrasında yangın tüpleri ile yardıma koştu. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'de meydana gelen kazada; hızla gelen bir otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan TIR'a çarptı. Aracın hava yastıklarının açıldığı kazada sürücü güçlükle araçtan çıkarken ilk olarak yardımına bir işçi yetişti ve sürücüyü refüje yatırdı.

Kazadan kısa süre sonra araçlardan sızan yakıt alev aldı. Araçların yandığını gören fabrika işçileri ellerine aldığı yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılırken; kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Joao Mario için transfer harekatı!
Türkiye ve Yunanistan görüşme için anlaştı
ABD Başkanı Trump'tan Orta Doğu mesajı: Kanlı günler bitti
Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kabul etseydi öldürmeyecektim
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Altaylı ve Ersin Düzen kapıştı! 500 bin tl maaş iddiası bomba
Rıdvan Dilmen konuştu spor dünyası karıştı!
Masumlar Apartmanı kitap özeti konusu nedir?
Kemal Kılıçdaroğlu'dan şaka gibi korona önlemi önerisi! Duyan inanamadı
Gaziantep'te Suriyeli kuzenlerden 12 gündür haber alınamıyor
AK Parti'nin kritik MKYK toplantısı başladı
Kaymakam’dan tebdili kıyafet HES kodu denetimi
2021 emekli memur maaş zammı ne olacak yüzde 11.46 deniyor