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Ankara'da sağlık çalışanları linçten zor kurtuldu! Tepki yağdı tahkikat başlatıldı

KEÇİÖREN'deki hastanede sağlıkçılara yönelik saldırıyla ilgili inceleme başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere her kesimden olaya tepki yağdı.

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini ve sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. 

Fahrettin Koca'dan tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya tepki verdi ve twitter hesabından şunları yazdı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu mesajın ardından da olaya ilişkin bir açıklama yayınladı. 

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