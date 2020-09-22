Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Keçiören'de silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."