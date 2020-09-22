BIST 1.087
DOLAR 7,64
EURO 8,98
ALTIN 468,43
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'daki olayla ilgili açıklama: Devlet geçit vermeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Keçiören'de silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."

İlgili Haberler
Rezaletin bu kadarı! Hasta yakınları acili bastı
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin yaptırım kararına tepki: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Emmanuel Macron'a büyük şok! İstifa etti
Google'den Kars ayıbı! Şimdi şikayet yağıyor
MSB'den çok sert Ermenistan açıklaması!
Rezaletin bu kadarı! Hasta yakınları acili bastı
Fenerbahçe Hatayspor maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de arı kovanı taşıyan kamyon kaza yapınca arılar etrafa saçıldı
Adana'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı! 3 kişi öldü
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Rusya’nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem
Aslı Hünel eşi kimdir Savaş Yurtsever ne iş yapıyor?
Yorumlar 2 yorum