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Rusya’nın Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem

RUSYA Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

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Rusya’nın Irkutsk şehrinde yerel saatle 02.05’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.Depremin merkez üssünün 620 binden fazla nüfusa sahip Irkutsk’un 74 kilometre güneybatısında olduğunu açıklandı.

Acil Servis, bazı vatandaşların evlerinden tahliye edildiğini aktarırken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldiğini açıkladı. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin 5.5 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. USGS, depremin merkez üssünün Irkutsk’un 22.5 kilometre güneyinde ve 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin 5.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. EMSC, depremin merkez üssünün Irkutsk şehrinin 87 kilometre güneybatısında ve 2 kilometre derinlikte olduğu açıklandı

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