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Kayseri'de milli eğitim müdürlerinin kafede maskesiz toplantısına para cezası

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de yüz yüze eğitim öncesi kafede bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'ya maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira para cezası uygulandı.

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KAYSERİ İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, başlayan yüz yüze eğitim öncesi önceki gün akşam Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile kafede bir araya geldi.

İl Milli Eğim Müdürü Celalettin Ekinci, kafede 3 müdür ile birlikte selfie çekip, "Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe müdürlerimizle Kayserimizi ve yarınımızı konuştuk, çay eşliğinde" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğrafta Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin maske taktığı görülürken; İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'nın maske kuralına uymadığı görüldü.

Vali talimat verdi

Fotoğrafı sosyal medyada gören Vali Şehmus Günaydın, maske takmayan 3 müdür hakkında cezai işlem yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine Ekinci, Kaya ve Elmalı'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900'er lira idari para cezası uygulandı.

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