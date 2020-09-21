Şehit haberi sonrası MSB çok sert uyardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli' açıklamasını yaptı.

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Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan'ı çok sert bir dille uyardı.

MSB paylaşımında "Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" açıklamasını yaptı." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov için Allah'tan rahmet diledi.

Ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileğini ileten Çavuşoğlu, Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye ve aklını başına toplamaya davet etti.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız." ifadesini kullandı.