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Niğde'deki depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 ev hasar gördü

Anadolu Ajansı

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

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NİĞDE Obruk köyünde depremden etkilenen evler ve kurulan çadır alanında incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, depremin ardından bütün ekiplerin köye intikal ettirildiğini, AFAD öncülüğünde çalışmaların başladığını kaydetti.

Depremden etkilenen vatandaşlar için Kızılay'ın çadır dağıttığını ve ikramlarda bulunduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da hasar tespit ekiplerimiz evlerdeki hasar durumunu inceledi. Tabii gün ağarınca tablo daha da netleşti. Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var. Yapılan inceleme sonucunda 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik. En kısa sürede de vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."

Vali Şimşek, devletin her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında yaraları sardığını vurgulayarak depremzedelere geçmiş olsun diledi.

Daha sonra Şimşek ve beraberindekiler, deprem çadırlarını gezip vatandaşların talebini dinledi.

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