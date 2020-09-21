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İçişleri Bakanlığı: Gri listede aranan Halis Erdoğan adlı PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan ölü ele geçirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu devam ediyor.

Terör örgütlerini ve teröristleri ülke gündeminden çıkarma girişimleri kapsamında etkili sonuçlar alınıyor.

Gri kategoride aranıyordu 

Son olarak, operasyon kapsamında gri kategorideki bir terörist ölü geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

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