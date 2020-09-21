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HABER /  DÜNYA

Yunanistan 11 mülteciyi yine ölüme itti!

Marmaris'te Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına ittiği 11 mülteciye Türkiye sahip çıktı. Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızıl Burun açıklarında sal içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildiği belirlenen 11 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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