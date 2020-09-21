İHH, öğrencilere tablet hediye edecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam eden yetim çocuklara tablet hediye edecek. Hayırseverlerin destekleriyle öğrencilerin eğitimleri aksamayacak.

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Koronavirüs ülkemizi ve dünyayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçten çocuklar da olumsuz etkilendi. Çok sevdikleri okullarından ayrı kaldılar. Eğitimin yeniden başlamasıyla birçok öğrenci evinden derslerine devam ediyor. Ancak uzaktan eğitim için imkanı olmayan yetim çocuklar derslere katılamıyor, eğitimleri aksıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerin üstün gayretiyle, operatör firmalarının data hediyeleriyle katkı sağladığı eğitim seferberliğine İHH İnsani Yardım Vakfı da destek olacak.

Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bugüne kadar pandemi sürecinde zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelerin, yaşlı ve kronik hastaların ve yetim ailelerinin yanında olmuştu. "Eğitimde dayanışma vakti" adını verdiği yeni kampanya ile birlikte İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi’yle Türkiye’de destek olduğu yetim çocuklara uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet hediye edecek. Yetimlere hediye edilecek olan tabletlerin dahili hafızası 32 GB, ekran boyutu 10 inç ve içerisinde 4G teknolojisi bulunacak.

İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye ve dünyada toplamda 99 bin 568 yetime hamilik yapıyor. Bu yetimlerin 14 bin 900’ü ise Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunuyor.

Eğitime destek için

Hayırseverler, bir yetimi tek başına sevindirebileceği gibi dilediği miktarda bağış da yapabilecek. Bağışçıların destekleriyle yetim öğrenciler, derslerinden geri kalmayacaklar. Kampanyaya destek olmak isteyenler, EGITIM yazıp 3072’ye SMS gönderdiklerinde 5 TL katkıda bulunabilecek. Daha fazla yardımda bulunmak isteyenler ise vakfın internet sitesinden ya da banka hesap numaralarına yine EGITIM açıklaması yazarak projeye dahil olabilecek. Bir tabletin toplam bedeli ise 2 bin TL.