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Uğurcan Çakır için Rennes'ten çılgın teklif

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a Fransa Ligue 1 ekibi Rennes teklif yaptı.

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Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

A Spor ve Trabzon basınında yer alan haberlerde Rennes'in Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 15+3 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay şeklinde bir teklif hazırladığı ifade edildi.

Uğurcan Çakır'ın menajerinin Trabzon'a giderek yönetimle transferi görüşeceği kaydedildi.

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