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Adıyaman'da 104 yaşındaki Beyaz nine koronavirüsü yendi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, koronavirüsü tanısı konularak hastaneye kaldırılan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, 19 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Beyaz Kaplan’a 2 Ekim günü rahatsızlanınca götürüldüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde şüphe üzerine corona virüsü testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaplan, 19 günlük tedavinin ardından dün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Selim Kuşağlı, “Beyaz Kaplan hanımı tedavisinin ardından taburcu ediyoruz. Bizler yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden sağlık memuruna, tıbbi sekreterinden temizlik personeline kadar özveri ile sizlerin sağlığı için görevimizin başındayız. Sizler de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bizlere lütfen yardımcı olun” dedi. 

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