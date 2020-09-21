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Saray Muhallebicisi'nin bir şubesi daha kapandı İBB eski Başkanı Kadir Topbaş sahibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin sahibi olduğu Saray Muhallebicisi’nin bir şubesinde daha pandemi nedeniyle kapatma kararı alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin sahibi olduğu Saray Muhallebicisi’nin bir şubesinde daha pandemi nedeniyle kapatma kararı alındı.

İstanbul Fatih'teki Saray Muhallebicisi'nin 'yüksek kira' sebebiyle kapanmasının ardından şimdi de Etiler Saray Muhallebicisi kapandı.

1935 yılında kuruldu

Saray Muhallebicisi, 1935 yılında Kadir Topbaş’ın babası Hüseyin Topbaş’ın Kasımpaşa’da açtığı muhallebici ile gıda sektörüne ilk adımını attı. 14 yıl sonra 1949 yılında Saray Muhallebicisi Beyoğlu’nda ikinci şubesini açtı. Bugüne dek 22 şubeye ulaşan Saray Muhallebicisi’nin Fatih ve Etiler’deki şubesinin kapatılması ile sayı 20’ye düştü.

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