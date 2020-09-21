Walison Fonseca kiminle evli Türk eşi Melisa Pınar kimdir?

Masterchef 2020'nin en çok ilgi gören yarışmacısı Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca yeniden Masterchef'e kadrosuna katıldı. Bu haberin ardından Walison Fonseca kimdir araştırmaları başladı. Biscolata erkeği olan Walison Fonseca 34 yaşında ve Türk kızı Meslisa Pınar ile evli. Walison Fonseca'nın bir de kızı var.

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Masterchef 2020'nin ana kadrosuna katılan isim bu hafta Brezilyalı model Walison Fonseca oldu. Masterchef elemelerine katılan ve en çok ilgi gören yarışmacılarından biri olan 34 yaşındaki Walison bu hafta yeniden Masterchef'in ana kadrosuna giren isim aldı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu haberin ardından Walison Fonseca'nın hayatı yeniden merak konusu oldu.

Aktörlük ve oyunculuk yapan Walison Fonseca Türk kızı Melisa Pınar ile evli. Walison'u Türkiye'ye getiren sebeb ise büyük aşkı Melisa Pınar olmuş. Melisa Pınar ile tanıştıktan sonra kısa sürede evlilik kararı alan Walison Fonseca'nın bir de dünya tatlısı bir kızı var.

Yarışmanın ilk haftalarında sıklıkla ilk 3'e kalan fakat bir türlü ana kadroya giremeyen Walison Fonseca'yı daha yakından tanıyalım... Neler yapmış, yemeğe ve mutfağa olan merakı ne zaman başlamış öğrenelim...

Melisa Pınar ile evlendikten sonra Türkiye'de yaşamaya karar veren Walison Fonseca 3 yıldır ülkemizde yaşıyor. Ülkesinde aktörlük ve oyunculuk yapan Walison'u birçok dikkatli seyirci Biscolata reklamlarından tanıdı bile!

MasterChef Walison Santos Sao Paulo doğumlu. Şimdilerde sosyal medya fenomeni olma yolunda da ilerleyen Walison Fonseca'yı instagram hesabında 193 bin kişi takip ediliyor. Masterchef'ten sonra popülerliği daha da artan Walison Fonseca'nin 11 yaşında Amaya adında bir kızı var.

Malta adasında bir işi olduğunu ve İstanbul'a geldikten sonra aşık olduğunu söyleyen MasterChef Walison pozları ile de binlerce yorum ve beğeni alıyor.

Walison'u evliliğe ikna eden eşi Melisa Pınar ise NLP uzmanı, yaşam koçu.