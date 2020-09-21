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Türkiye'den Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da, hakaret içeren manşeti nedeniyle söz konusu gazete hakkında soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.

''Utanmaz, ahlaksız manşeti kınıyorum''
Bakan Gül, "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum." dedi.

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