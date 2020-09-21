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Diyarbakır'da market soyan hırsız, çalışanı kaçırdı

DİYARBAKIR'da silahlı soygunun ardından market çalışanını aracı ile rehin alıp kaçan hırsız, bir süre sonra araçtan inerek kayıplara karıştı.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı.

Silahlı şahıs, kasadaki tüm paraları aldıktan sonra dışarı çıktı.

Çalışanı rehin alıp kaçtı

Aracı olan çalışanın otomobiline binen hırsız, rehin aldığı çalışanla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra çalışanın aracından inen hırsız, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.

Polis harekete geçti

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

"Problemli bir insanım'' 

Öte yandan market müdürü, bölgeye giden gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

Market müdürü, "Olay yerini çekmeyeceksin, atmayacaksın. Problemli bir insanım, sen beni tanıyor musun, ben buranın müdürüyüm. Sen beni tanımıyorsun, o görüntüyü paylaş tanışalım seninle, burada bekle" diye tehdit etti.

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