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 İstanbul’da DHKP-C operasyonu kıskıvrak yakalandılar

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Terör polis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, saldırı ve kanlı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen M.Ş. ve E.B. adlı iki hücre üyesini yakın takibe aldı.

Örgütün ideolojik tabanını ayakta tutmaya çalıştığı ve bu kapsamda saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik Ataşehir’de yapılan operasyonda M.Ş. ile E.B. adlı DHKP-C üyeleri, yakalanarak gözaltına alındı.
Dün gerçekleştirilen operasyonel çalışmada 2 silah ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Terör polisi tarafından yakalanan DHKP’C zanlıları sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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