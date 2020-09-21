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Dağ Mühendislik krize rağmen önemli yatırımlara imza atıyor

Gayrimenkul sektöründeki ciddi yatırımlarıyla dikkat çeken Dağ Mühendislik, kriz ortamına rağmen otel işletmeciliği ve otomotiv sektörüne de yatırım yapmaya devam ediyor.

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Gayrimenkul sektöründe 27 yıllık tecrübesi bulunan Dağ Mühendislik, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin en çok konut projesi üreten 2. firması ödülüne layık görülmüştü.

Şirketin yönetim kurulu üyesi Osman Dağ, istihdam odaklı büyümeye önem verdiklerini ve dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamını fırsata çevirmek istediklerini belirterek, “Uluslararası zincir marka otellerle işbirliğimiz başladı. Otomotiv sektöründe de önemli yatırımlar başlattık. Krizden korkmuyoruz. Tüm stratejilerimizi içinde bulunduğumuz ortama göre belirledik” dedi.

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