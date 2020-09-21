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Adana'da 3 cinayetten 6 yıldır aranan katil düzenlenen operasyonla yakalandı

Cezaevi firarisi, Özel Harekat polislerinin operasyonunda yakayı ele verirken, yakalanmamak için sürekli saç ve sakal tarzını değiştirdiği ortaya çıktı.

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İlk olarak 2012 yılında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçunu işledikten sonra 4 yıl 5 ay hapis cezası alan ancak adli kontrolle serbest bırakılan İrfan Saygılı (40), 2014'te Adana’nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde Soner Dağoğlu'nun öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 cinayet olayına daha karıştı

Aynı yıl yarı açık cezaevine gönderilen Saygılı, buradan firar ettikten sonra 2016'da Bitlis'in Genç ilçesinde ismi açıklanmayan kişinin, daha sonra da aynı yıl içinde Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde Serhat Aydemir'in öldürülmesi olayına karıştı.

Polis çalışmalarını hızlandırdı

'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 2019 yılında yargılanmasına gıyabi olarak devam edilen İrfan Saygılı'nın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Eve baskın 

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Saygılı'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti.

Adrese Özel Harekat polisleriyle giren ekipler, Saygılı'yı gözaltına aldı.

Sürekli imaj değiştirdi 

Saygılı'nın, yakalanmamak için arandığı süre boyunca sürekli saç ve sakal tarzını değiştirdiği ortaya çıktı.

İrfan Saygılı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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